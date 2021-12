Calcio: Inter; Lautaro, fatto quello che dovevamo fare

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, vincere davanti ai nostri tifosi e in casa. Il terreno non è in uno stato ottimale e facciamo fatica a fare il nostro gioco. Il campo deve essere all'altezza, non va bene. Spero lo metteranno a posto". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia. "Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? Magari sono più tranquillo, ho imparato tanto con Conte che mi ha fatto crescere fisicamente e tatticamente e per questo lo ringrazio.

La Roma? Abraham giocatore importante, ma dobbiamo pensare a noi, riposare e pensare alla partita sul loro campo che sarà difficile". (ANSA).