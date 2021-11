Roma: Mourinho, vedremo se avrò Cristante e Villar

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Josè Mourinho ci spera ancora, anche se la panchina della Roma continua ad essere 'corta'. "Vediamo se avremo Cristante e Villar o uno dei due - dice 'Mou' alla vigilia della sfida di Bologna -. Stiamo aspettando, ma è possibile, sono passati 13-14 giorni. I giocatori non hanno sintomi da tanto, quasi dall'inizio. Si stanno allenando benissimo a casa, ma col nostro controllo a distanza. Stiamo aspettando se possono giocare o meno domani". Il tecnico si riferisce alla positività al Covid dei due calciatori e quindi anche dello spagnolo, che finora non ha praticamente mai utilizzato.

Sulle condizioni di Smalling, invece, Mourinho non si sbilancia. "Solo domani decideremo, ma dobbiamo gestirlo - spiega -. Anche l'opinione del calciatore sarà importante, se mi dice che si sente benissimo gioca. Se mi dice che si sente al 99% e non al 100% allora lo proteggo".

Mourinho poi apre anche a El Shaarawy a destra per far rifiatare Karsdorp: "E' in fiducia, Vina è tornato a sinistra e se dovesse servire Stephan potrebbe giocare anche sull'altra fascia". Infine una battuta sul nuovo ruolo di Zaniolo: "Può giocare come 10, come mezz'ala, come punta unica. Può fare tutto con voglia, empatia, mentalità". (ANSA).