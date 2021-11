Juventus,Nedved: "Non è stato fatto passo più lungo della gamba"

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Io non credo sia stato fatto un passo più lungo della gamba. Il nostro comunicato è chiaro, si è espresso anche il presidente Agnelli: ha parlato alla squadra, ai dipendenti. Alla fine ha parlato anche l'azionista di maggioranza, Elkann. Non penso sia giusto che parli io". Così Pavel Nedved, a Dazn, sulla vicenda plusvalenze.

"Non penso ci saranno problemi all'interno della società, i giocatori penso li tocchi poco. Ho esperienza e sono concentrati sul campo - aggiunge il vicepresidente del club bianconero -.

Per quanto riguarda la società, non penso ci saranno novità, perché durante questi anni, e io da 11 sono fuori dal campo, abbiamo vissuto tante difficoltà". (ANSA).