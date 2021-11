Psg: Neymar fermo per 6-8 settimane

Gli esami effettuati ieri sera confermano che Neymar ha subito una distorsione alla caviglia sinistra con lesioni ai legamenti. Si prevede un'indisponibilità di 6-8 settimane. Un nuovo aggiornamento arriverà tra 72 ore per specificare l'evoluzione della sua situazione. Lo comunica il Paris Saint-Germain dopo l'infortunio subito dal brasiliano durante la partita di ieri vinta fuori casi per 3-1 dai parigini contro il Saint-Etienne.

Inoltre diversi giocatori in organico riprenderanno gli allenamenti durante la settimana: Marco Verratti ha ripreso oggi, Mauro Icardi domani, Georginio Wijnaldum giovedì e Ander Herrera alla fine della settimana. Julian Draxler continua le sue cure al Camp des Loges per una ripresa degli allenamenti prevista tra due o tre settimane.