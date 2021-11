Premier: United annuncia Rangnick, nuovo tecnico a interim

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Manchester United ha annunciato di aver nominato Ralf Rangnick allenatore ad interim fino alla fine della stagione dopo l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer. Dopo tale periodo l'ex allenatore del Lipsia continuerà a svolgere un ruolo di consulenza all'Old Trafford per altri due anni. "Era il nostro candidato numero uno come allenatore ad interim, riflettendo le inestimabili capacità di leadership e tecniche che porterà da almeno quattro decenni di esperienza come manager e allenatore", ha dichiarato il direttore tecnico dello United John Murtough. (ANSA).