Expo Dubai: ct Mancini al Padiglione Italia, 'rappresenta Paese'

Il ct della nazionale, Roberto Mancini, ha visitato con la moglie il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. Accompagnato dal commissario generale per l'Italia a Expo, Paolo Glisenti, il tecnico degli Azzurri ha potuto osservare le diverse installazioni presenti. Durante la visita, non sono potute mancare fotografie e selfie coi ragazzi volontari del padiglione, visibilmente emozionati per la presenza dell'allenatore a Expo. Qualcuno è riuscito anche a strappare un autografo. "Complimenti, è un padiglione bellissimo", ha detto Mancini all'ANSA a conclusione della visita. "Rappresenta l'Italia perfettamente" ha aggiunto.

Nessun pronostico invece sulle possibilità degli Azzurri di tornare nel Golfo, precisamente in Qatar, per disputare i mondiali del 2022. L'Italia si giocherà infatti a marzo la qualificazione al torneo con i playoff che la vedranno prima impegnata contro la Macedonia del Nord, e - in caso di vittoria - con una tra Portogallo e Turchia