Giudice sportivo: un turno a Luiz Felipe e Romagnoli

Il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato per un turno, in relazione alle cinque partite del campionato giocate ieri due giocatori.

Sono Alessio Romagnoli del Milan, espulso nel corso della gara contro il Sassuolo, e Luiz Felipe Ramos della Lazio, che era in diffida e ieri ha ricevuto un altro 'giallo'.

E a proposito della Lazio, la società capitolina è stata multata di diecimila euro per i cori di "discriminazione territoriale" intonati dai suoi tifosi presenti ieri al Maradona di Napoli per il match perso 4-0 dalla loro squadra. I cori facevano riferimento ai napoletani.

Nella nota della lega calcio si precisa che i cori "insultanti di matrice territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria" sono stati "intonati ripetutamente" dalla "totalità dei sostenitori assiepati nel settore ospiti". Tali cori sono stati "percepiti dai tre collaboratori della Procura federale posizionati sotto il settore ospiti".

Altri tremila euro di multa sono stati inflitti alla Lazio per "lancio nel recinto di gioco di fumogeni e bengala".