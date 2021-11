Calcio: Fifa svela gli 11 finalisti del Premio Puskas

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - La Fifa ha rivelato i nomi degli undici candidati al premio Puskas 2021, il riconoscimento assegnato all'autore della rete più bella della stagione scorsa.

Nel 2020 ad essere scelto fu l'attaccante coreano del Tottenham Son Heung-min, al quale potrebbero succedere due vecchie conoscenze della serie A, il ceco Patrik Schick e l'argentino Erik Lamela, mentre nessun calciatore italiano compare nella lista, come di nessuno dei principali campioni del calcio mondiale. Il vincitore sarà selezionato da una giuria internazionale composta da una giuria di Fifa Legends e fan registrati da tutto il mondo su FIFA.com e il più votato sarà premiato il 17 gennaio prossimo nell'ambito della cerimonia per "Fifa The best" Ecco l'elenco dei candidati e le partite in cui hanno segnato le reti più spettacolari: Luis Díaz (Col) in Brasile-Colombia, incontro di Coppa America del 23 giugno 2021.

Gauthier Hein (Fra) in Chamois Niortais-Auxerre di Ligue 2 del 10 aprile 2021.

Erik Lamela (Arg) in Arsenal-Tottenham Hotspur di Premier League del 14 marzo 2021.

Valentino Lazaro (Aut) in Bayer Leverkusen-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga dell'8 novembre 2020.

Riyad Mahrez (Alg) in Zimbabwe-Algeria di Coppa d'Africa del 16 novembre 2020.

Sandra Owusu-Ansah (Gha) in Kumasi Ladies-Supreme Ladies di Ghana Women's Premier League dell'8 maggio 2021.

Vangelis Pavlidis (Gre) in Willem II-Fortuna Sittard di Eredivisie del 16 maggio 2021, Daniela Sanchez (Mes) in Queretaro-Atlético San Luis di Liga MX Femenil del 16 gennaio 2021.

Patrik Schick (Cze) in Rep-Ceca-Scozia di Euro 2020 del 14 giugno 2021.

Mehdi Taremi (Irn) in Chelsea-Porto di Champions League del 13 aprile 2021.

Caroline Weir (Sco) in Manchester City-Manchester United di Women's Super League del 12 febbraio 2021. (ANSA).