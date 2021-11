Violenza donne: Spezia; Platek in tribuna con 'rosso' sul viso

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 NOV - Anche il proprietario newyorchese dello Spezia, l'imprenditore Robert Platek, si è segnato il volto con un tratto rosso aderendo alla campagna contro la violenza sulle donne.

Platek ha assistito alla partita Spezia-Bologna nella tribuna dello stadio Picco ed è stato notato con il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, un "cartellino rosso per esorcizzare insieme a tutte le donne vittime di violenza la paura che vivono ogni giorno" come spiega WeWorld, onlus che ha trovato nella Lega di serie A un partner in questa battaglia.

Nel turno di campionato che segue la Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre, lo Spezia ha poi deciso di scendere in campo con la scritta #WeforShe sulla casacca da gioco, pensata in collaborazione con la Ong Differenza Donna che gestisce il 1522, numero verde nazionale anti violenza e stalking. Le maglie speciali saranno messe all'asta sulla piattaforma Charity Stars per raccogliere fondi in favore dell'associazione. (ANSA).