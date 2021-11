Serie A: Empoli-Fiorentina, Sampdoria-Verona DIRETTA

Serie A: in campo alle ore 15

Empoli-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Verona 0-0





Probabili formazioni di Empoli-Fiorentina.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 33 Luperto, 65 Parisi, 27 Zurkovski, 28 Ricci, 25 Bandinelli; 8 Henderson; 11 Di Francesco, 99 Pinamonti (1 Ujkani, 20 Fiamozzi 34 Ismajli, 26 Tonelli, 42 Viti, 3 Marchizza, 5 Stulac, 32 Haas, 9 Cutrone, 19 La Mantia, 10 Bajrami, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: nessuno

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi, 32 Duncan, 18 Torreira, 10 Castrovilli, 7 Callejon, 9 Vlahovic, 8 Saponara. (25 Rosati, 31 Cerofolini, 98 Igor, 19 Frison, 23 Venuti, 17 Terzic, 14 Maleh, 34 Amrabat, 33 Sottil, 91 Kokorin, 22 Gonzalez, 67 Munteanu. All. Italiano Squalificati: nessuno Diffidati: Bonaventura, Odriozola Indisponibili: Benassi, Dragowski, Nastasic, Pulgar Arbitro: Sacchi di Macerata.



Probabili formazioni di Sampdoria-Verona:

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 82 Candreva, 6 Ekdal, 2 Thorsby, 16 Askildsen; 27 Quagliarella, 10 Caputo. (33 Falcone, 30 Ravaglia, 4 Chabot, 29 Murru, 19 Dragusin, 25 A.Ferrari, 5 Adrien Silva, 11 Ciervo, 8 Verre, 70 Trimboli, 23 Gabbiadini). All.: D'Aversa. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Askildsen, Colley, Ekdal. Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Ronaldo Vieira, Depaoli, Torregrossa.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 16 Casale, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone. (1 Pandur, 22 Berardi, 23 Magnani, 31 Sutalo, 24 Bessa, 17 Ceccherini, 20 Ruegg, 14 Ilic, 9 Kalinic 18 Cancellieri, 11 Lasagna). All: Tudor Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Frabotta e Hongla Arbitro: Maggioni di Lecco