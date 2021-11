Premier: altro ko per il Newcastle, l'Arsenal vince 2-0

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - L'Arsenal si rifà dopo la pesante sconfitta di una settimana fa col Liverpool battendo con facilità il fanalino di coda Newcastle in un incontro della 13/a giornata di Premier League. Il 2-0 all'Emirates Stadium, confezionato nella ripresa da Sakà e Martinelli, garantisce ai Gunners la quinta posizione in classifica al termine del turno e in vista della trasferta di giovedì prossimo in casa del Manchester United.

Per quanto riguarda il Newcastle, ancora non mostra alcun progresso dopo l'arrivo di Eddie Howe, peraltro oggi alla sua prima panchina dopo essere risultato positivo al Covid. La squadra da poco rilevata dal fondo saudita subisce ben 12 tiri nei primi 45 minuti ma capitola solo nella ripresa. Con nessuna vittoria all'attivo, sei pareggi e sette sconfitte, il Newcastle è già lontano 5 punti dalla zona salvezza, che non sarà facile raggiungere senza cospicui e costosi rinforzi nel mercato di gennaio. (ANSA).