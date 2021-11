Milan: Pioli, le grandi dopo vittoria vanno più forte

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Le medie squadre dopo una grande partita si accontentano, affrontano l'impegno successivo con superficialità. Le grandi squadre invece approfittano del momento positivo per andare ancora più forte". Alla vigilia del match col Sassuolo lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, riferendosi al successo contro l'Atletico in Champions che ha riaperto le speranze qualificazione dei rossoneri.

Pioli, fresco di rinnovo fino al 2023, parla degli obiettivi del club: "Abbiamo gli stessi obiettivi, le stesse ambizioni.

Vogliamo riportare il Milan nelle posizioni che merita, tornare competitivi per vincere lo scudetto e tornare in alto in Europa". (ANSA).