Calcio: Paris SG, Verratti infortunato ad una coscia

(ANSA) - PARIGI, 27 NOV - Marco Verratti, assente mercoledì contro il Manchester City in Champions, soffre di un lieve infortunio a una coscia e riprenderà gli allenamenti "all'inizio della prossima settimana", ha annunciato il PSG, che domani a Saint-Etienne dovrà fare a meno di Georginio Wijnaldum e Mauro Icardi. Verratti soffre di un "infortunio di grado basso al quadricipite" avvenuto in allenamento alla vigilia della trasferta sul campo dei Citizens.

"Riprenderà gli allenamenti collettivi all'inizio della prossima settimana", precisa il PSG. Una buona notizia per il tecnico Mauricio Pochettino, che nelle ultime settimane ha dovuto spesso fare a meno del centrocampista azzurro a causa di ripetuti problemi fisici. Wijnaldum, dal canto suo, soffre di un "infortunio al tendine del ginocchio sinistro" e dovrebbe ritrovare i compagni in allenamento solo "alla fine della prossima settimana". Infine, per il centrocampista spagnolo Ander Herrera e l'attaccante argentino Mauro Icardi si parla di "dolori muscolari". (ANSA).