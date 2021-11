Calcio: Cataldi, Italia? Sbagliato pensare solo a Portogallo

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Si parla subito di Italia-Portogallo, ce n'è un'altra prima che va vinta. Avere più tempo per prepararla? Quando si parla di Nazionale, tempistiche e calendari è sempre problematico. Ieri siamo rientrati tardi, oggi ripartiamo, purtroppo il calendario è questo, vediamo se si riesce a sistemare qualcosa in più. Speriamo che l'Italia comunque passi". Lo dice il centrocampista della Lazio e della Nazionale Danilo Cataldi, parlando dei sorteggi i play off Mondiali degli azzurri. (ANSA).