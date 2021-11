Psg: Leonardo smentisce incontro con Zidane

Mauricio Pochettino "non ha mai chiesto di lasciare" il Paris Saint-Germain nonostante le voci che collegano l'allenatore al Manchester United. Lo ha detto il direttore sportivo del club francese Leonardo, smentendo anche le notizie secondo cui il Psg si sarebbe avvicinato all'ex allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, affermando di non aver avuto "alcun contatto" con il francese.

I resoconti dei media britannici all'inizio di questa settimana hanno suggerito che l'ex allenatore del Tottenham Pochettino potrebbe essere convinto a lasciare Parigi e unirsi al Manchester United a metà stagione. Ma da allora è emerso che il tedesco Ralf Rangnick è destinato a subentrare all'Old Trafford fino alla fine della stagione. Ciò lascerebbe Pochettino al Parc des Princes almeno fino a giugno, quando secondo i rumors Rangnick assumerà il ruolo di consulente dello United.

"Penso che sia importante chiarire la situazione vista la quantità di false informazioni che circolano. Mauricio Pochettino è sotto contratto con il club fino al 2023", ha detto Leonardo. "Non vogliamo che Pochettino se ne vada. Non ha mai chiesto di andarsene e nessun club ci ha contattato in merito a lui". Ci sono state voci secondo cui Pochettino è infelice nella capitale francese, ipotizzando anche un ritorno agli Spurs all'inizio di quest'anno. Ma l'argentino ha detto all'inizio della settimana che è "felice al Psg" e che non ha intenzione di smettere prima della fine del suo contratto.

Secondo Le Parisien il Psg, incluso Leonardo, ha avuto un incontro segreto con Zidane in un hotel a Parigi, e le trattative per ingaggiare l'ex tecnico del Real Madrid sono in corso da diverse settimane. "E' ridicolo immaginare che un incontro con Zinedine Zidane possa aver avuto luogo in un grande albergo di Parigi sotto gli occhi di tutti", ha detto Leonardo.

"Abbiamo molto rispetto per Zinedine Zidane, per quello che ha fatto come giocatore e allenatore, ma posso dirvi molto chiaramente che non c'è nessun contatto e che non c'è stato nessun incontro con lui".