Allegri: 'Era impensabile vincere per vent'anni di fila'

"Era impensabile vincere per vent'anni di fila, anche perché sono tornate Milan, Inter e Napoli e l'Atalanta è una bella realtà: la serie A è tornata nuovamente equilibrata": questa l'analisi sul campionato del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. "Con la società siamo allineati e sappiamo dove vogliamo andare - dice l'allenatore bianconero - e io sono tornato per ottenere i risultati: che poi arrivino in sei mesi, in uno o due anni, questo lo vedremo. Abbiamo cambiato tanto e ci vuole pazienza, siamo in ritardo di qualche punto in classifica ma tutti lavorano per migliorare come singoli e come squadra".



"Dybala è in buona condizione, credo che domani partirà dall'inizio": il tecnico della Juventus dà un indizio di formazione in vista del big-match di domani contro l'Atalanta. "Devo scegliere tra Pellegrini e Alex Sandro - aggiunge l'allenatore in conferenza stampa - Bernardeschi e Chiellini hanno lavorato con la squadra ieri e saranno disponibili domani".