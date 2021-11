Genoa: nasce Genoa Tv, sarà canale ott

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Una nuova televisione ott, dunque on demand e in streaming sul tipo di Prime Video o Netflix, per il Genoa. E' uno dei progetti della nuova proprietà ed è stato svelato oggi dopo che nei giorni scorsi sui social del club rossoblù era apparso un messaggio che aveva destato molta curiosità nei tifosi.

"Something new is coming", qualcosa di nuovo sta arrivando, erano state le parole accompagnate dalla data odierna. Genoa Channel, fino ad ora in chiaro su youtube, si rinnova.

"Questo è solo il primo passo nel nostro progetto di fare del Genoa uno dei club più innovativi nel mondo - ha spiegato Juan Arciniegas, managing director di 777 Partners -. Pianifichiamo di fare leva sono solo sulle più moderne tecnologie digitali per portare il Genoa più vicino ai suoi supporter, ma anche di sviluppare strade creative per interagire con loro, un sistema di video conversazioni nei due sensi apre su un'ampia varietà di opportunità per essere più vicini a loro come non mai. Questo passaggio mette in vetrina un esempio delle molte strade di cui il Genoa può beneficiare dall'ecosistema sportivo di 777, visto che genoa Tv è alimentata da Fanatiz, un'azienda nel portafogli di 777".

Primo contributo della nuova televisione sarà un monologo di Federico Buffa dal titolo 'Essere genoani', anteprima del suo spettacolo che farà tappa al Politeama genovese a fine febbraio e che il famoso storyteller ha voluto regalare al club più antico d'Italia. (ANSA).