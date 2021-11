Europa League: Lokomotiv-Lazio 0-3

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Due rigori nella ripresa firmati dal rientrante Ciro Immobile, il gol nel finale di Pedro che entra a gara in corso e ispira. La Lazio si impone per 3-0 in casa della Lokomotiv Mosca e il successo vale il pass per i playoff di Europa League e la chance di giocarsi il primo posto nel girone E contro il Galatasaray tra due settimane. (ANSA).