Conference League:Zaniolo,vittoria importante per la squadra

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Più che per me, è stata una vittoria importante per la squadra, perché non era facile passare il turno, visto dove eravamo. Oggi con questa vittoria ne siamo certi. L'importante è stato questo, non la partita dal punto di vista personale, ma dal punto di viste del collettivo".

Ai microfoni di Sky, nel post partita dell'Olimpico, il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. "Quelle due panchine di fila ti hanno fatto un po' riflettere, per trovare, poi, questa condizione? Certo, mi hanno fatto riflettere, sono state scelte del mister e io le ho accettate. Oggi, quando sono stato chiamato in causa, ho fatto il mio dovere. Io vivo di pressione, mi piace essere sotto pressione e mi piace rispondere sul campo".

Cosa ti ha insegnato Mourinho in questo arco di tempo in cui sta lavorando tanto su di te? "Mi ha insegnato a non accontentarsi della buona partita - aggiunge Zaniolo - della buona prestazione. A noi stessi, a tutti, bisogna chiedere sempre il meglio, bisogna sempre migliorare e lavorare su noi stessi".

Andrete a giocarvi il primo posto nel girone a Sofia. "Certo.

Noi ogni partita la giochiamo per vincere, la giochiamo come se fosse una finale. Oggi, come ha detto il mister, era una finale e siamo contenti di averla portata a casa". (ANSA).