Conference League: Mourinho, contenti essere andati avanti

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Il primo segnale è la responsabilità di andare avanti nel girone. Questa partita era difficile ma abbiamo fatto molto bene. Abbiamo creato tanto, l'avversario non è di alto livello ma creano difficoltà. Siamo contenti perchè siamo avanti". Il tecnico della Roma Josè Mourinho è felice per aver blindato il paggio del girone in Conference League e si gode un Zaniolo ritrovato: "La panchina con il Venezia - dice il portoghese ai microfoni di Sky - era motivata anche dai problemi fisici. La seconda magari un po' del pensiero mio anche per il sistema nuovo e pensavo che Shomurodov era più adatto. Oggi però Nicolò veramente bene. Mi aspettavo lui con la squadra e sono contento. Ha giocato bene e mi è piaciuto" (ANSA).