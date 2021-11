Conference L.:clamoroso ko Tottenham Conte, battuto 2-1 dal Mura

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Clamoroso a Maribor, dove il Tottenham di Antonio Conte perde all'ultimo secondo contro i modesti sloveni del Mura e ora rischia l'eliminazione: sarà decisiva l'ultima giornata. La squadra inglese subito in svantaggio all'11' con il gol di Horvat. Pareggio di Kane a venti minuti dal termine, ma allo scadere ed in pieno recupero la rete di Marosa fa festeggiare i padroni di casa.

Ora la squadra di Conte si giocherà il secondo posto (valido per il play off contro una terza dei gironi di Europa League) contro il Rennes, che con il 3-3 contro il Vitesse è aritmeticamente primo e qualificato. Gli olandesi hanno gli stessi punti del Tottenham e giocheranno in casa contro il Mura. (ANSA).