Europa League: Spartak Mosca-Napoli 2-1

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Lo Spartak Mosca ha battuto il Napoli 2-1 in un incontro della fase a gironi di Europa League (gruppo C) giocato a Mosca, sotto una leggera nevicata. Doppietta di Sobolev per la formazione russa nel primo tempo, con i padroni di casa in vantaggio già al terzo minuto grazie ad un rigore fischiato per un fallo di Lobotka su Promes.

Per il Napoli è andato a segno di testa Elmas al 19' di una ripresa giocata tutta in attacco, senza però riuscire a raggiungere il pareggio. Lo Spartak ha così agganciato i biancazzurri in testa al gruppo con 7 punti e tutto si deciderà nell'ultima giornata. (ANSA).