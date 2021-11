Direttore Uffizi visita Museo del calcio di Coverciano

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Una visita speciale al Museo del Calcio di Coverciano è quella effettuata dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, accolto dal presidente della fondazione del Museo, Matteo Marani, e dai suoi collaboratori. Dopo le felicitazioni per il recente riconoscimento degli Uffizi come "museo migliore del mondo" assegnato dalla rivista culturale inglese Timeout, Marani ha accompagnato Schmidt nel percorso museale, dalle prime maglie azzurre di fine Anni Venti fino a quelle della vittoria all'Europeo 2020.

"Il Museo del Calcio è una realtà viva, vitale e fatta di grandi emozioni - ha dichiarato l'ospite - proprio come lo sport che rappresenta. Mi piacerebbe che gli Uffizi possano in futuro lavorarci insieme". "E' stato un onore avere qui Schmidt e ripercorrere la storia azzurra con i cimeli della azionale anche attraverso riferimenti alle opere d'arte, che sono testimonianza delle nostre radici - le parole di Marani -. E' stata anche l'occasione per confrontarsi su iniziative sinergiche tra gli Uffizi e il nostro Museo che prenderanno vita con l'inizio del prossimo anno". (ANSA).