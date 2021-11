Covid: Bild, al Bayern positivo anche Kimmich

(ANSA) - BERLINO, 24 NOV - Il giocatore del Bayern Monaco e nazionale tedesco Joshua Kimmich, già al centro delle polemiche per la sua scelta di non vaccinarsi, è risultato positivo al test del covid-19. Lo riporta il tabloid Bild, poche ore dopo l'annuncio del club bavarese della positività del camerunese Choupo-Moting.

Il 26 enne centrocampista era già in quarantena a casa per essere entrato in contatto con una persona che aveva contratto il covid, ma sarebbe anche uno dei cinque giocatori nella rosa del Bayern non ancora vaccinati. (ANSA).