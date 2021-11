Champions: Inzaghi, passare turno sarebbe grande traguardo

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Dopo un primo tempo in cui avevamo creato tanto ed eravamo 0-0 si era creata un po' di tensione, il primo gol di Dzeko è stata una liberazione. Passare il turno sarebbe un grande traguardo, come dissi il giorno della presentazione. Ne ho parlato con la società, il presidente, il giorno che firmai il contratto: aspettiamo, ma con 10 punti solitamente si passa". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando a Sky la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. "Sono tre vittorie di fila, abbiamo fatto una grande partita a poco più di 48 ore dalla gara contro il Napoli. Siamo in un buon momento, ma dobbiamo continuare. Ci sono insidie dietro l'angolo. Abbiamo vinto due partite fondamentali: la strada è lunga, volevamo questa vittoria a tutti i costi - ha proseguito -. Perisic? Sta facendo benissimo. È un grande professionista che si allena sempre benissimo. Deve continuare così. Vorrebbe giocare sempre, io lo faccio riposare. Deve continuare così". (ANSA).