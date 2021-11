Champions: Inter-Shakhtar 2-0

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Con una doppietta di Edin Dzeko nella riprese l'Inter ha superato lo Shakhtar Donetsk 2-0 in una partita della fase a gironi di Champions League (gruppo D). Una vittoria importante per la formazione allenata da Simone Inzaghi che però per avere la certrezza della qualificazione agli ottavi di finale deve aspettare il risultato di Real Madrid-Sheriff.

L'Inter raggiungerà aritmeticamente agli ottavi se il Real vince o pareggia.