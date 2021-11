Giudice: espressioni blasfeme, un turno a Frattesi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il Giudice Sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della 13/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, ha inflitto una giornata di squlifica a Davide Frattesi del Sassuolo (tramite prova tv) per aver proferito un'espressione blasfema. Anche Emmanuel Gyasi dello Spezia e Jordan Veretout della Roma sono stati fermati per un turno. Ammenda di 12 mila euro all'Inter, per avere suoi sostenitori, nel corso della partita, intonato ripetutamente cori insultanti di ma-trice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria del Napoli, percepiti dai tre collaboratori della Procura federale. (ANSA).