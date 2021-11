Champions: Tonali, Milan a Madrid per vincere

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Le partite più importanti sono quelle che devono venire e quindi quella di Madrid. Ci manca uno step, obbligatorio, ed è vincere. Andiamo con l'idea che c'è una sola partita. La Champions ci ha dimostrato che ci sono squadre forti che la risolvono in soli tre minuti e per noi c'è un unico risultato: vincere": lo dice il centrocampista del Milan Sandro Tonali alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid. "E' una partita fondamentale, possiamo tornare con la speranza e la forza di potercela giocare a dicembre. Può essere la gara - racconta Tonali - che a livello emozionale può dare una carica che può fare la differenza. Sappiamo di poter andare a Madrid e portare a casa una vittoria". L'ex giocatore del Brescia sta avendo un rendimento importante in questa stagione, tanto da guadagnarsi anche la convocazione con la Nazionale di Mancini.

"Sono cresciuto tanto, è quello che mi è mancato lo scorso anno.

La passata stagione - ammette il centrocampista - la mia rendita è stata bassa e quindi quest'anno salta all'occhio. Devo continuare senza farmi prendere dai complimenti". (ANSA).