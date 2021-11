Champions: Inter; Darmian, con Shakhtar serve determinazione

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione, come domenica sera, consapevoli che affrontiamo un avversario difficile. Con il giusto atteggiamento possiamo metterli in difficoltà". Lo ha detto il difensore dell'Inter Matteo Darmian nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk.

"Sostituire un giocatore come Hakimi è difficile, se non impossibile, è tra i più forti nel ruolo. Cerco sempre di dare il massimo e di aiutare la squadra, seguendo le indicazioni del mister. Per ora ci stiamo riuscendo, stiamo facendo delle buone prestazioni. L'anno scorso è stato meraviglioso, ma c'è voglia di migliorare. Nazionale? Se dovesse arrivare una chiamata dal ct mi farebbe piacere, ma devo continuare a lavorare", ha concluso. (ANSA).