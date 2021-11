Champions League, Atletico Madrid-Milan 0-1 LA CRONACA



87' GOL! Atletico-MILAN 0-1! Messias fa impazzire i tifosi rossoneri col colpo di testa che batte Oblak sul cross dalla sinistra di Kessié! Grave errore della difesa di casa che lascia libero il brasiliano in area piccola e Milan in vantaggio!



Le formazioni

Atletico Madrid: Simeone sceglie un 3-5-2: Oblak - Savic, Gimenez, Hermoso - Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco - Suarez, Griezmann. A disposizione: Lecomte, Kondogbia, Correa, Renan Lodi, Herrera, Cunha, Vrsaljko, Fran Gonzalez.

Milan: 4-2-3-1 per Pioli: Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Tonali - Saelemaekers, Krunic, Diaz - Giroud. A disposizione: Mirante, Desplanches, Bennacer, Ballo-Touré, Ibrahimovic, Leao, Florenzi, Maldini, Messias, Bakayoko, Gabbia.

Arbitro: Vincic (Slovenia).