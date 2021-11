Pass vaccinazione falso, nuovi indizi su ex tecnico Brema

(ANSA) - BERLINO, 22 NOV - Si complica la situazione per l'ex allenatore del Werder Brema Markus Anfang, che la lasciato la panchina dopo l'avvio di un'inchiesta per presunta falsificazione del suo passaporto vaccinale. Aumentano infatti gli indizi di colpevolezza, mentre girano sui social foto della sua presenza appena una decina di giorni fa al carnevale di Colonia, aperto solo a vaccinati e guariti.

L'allenatore 47enne si è sempre professato innocente, ma ora la Procura fa sapere che il suo nome non è presente nel database che registra i dati di tutti i vaccinati a Colonia e nemmeno nel registro dei vaccinati al centro indicato sul documento. E' quanto ha riferito l'associazione dei medici delle casse malattia del Nordreno. Inoltre, Bild ha pubblicato una foto dell'ex allenatore travestito da cuoco in un corteo del celebre carnevale di Colonia che si è svolto l'11 novembre. Il corteo era permesso secondo le regole del 2Gplus, cioè aperto soltanto a vaccinati, guariti e in più a chi poteva mostrare un tampone valido. (ANSA).