Lega Pro: steward negli stadi, accolta richiesta di Ghirelli

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - E' stata accolta la richiesta del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli sul calcolo degli steward negli stadi. Lo annuncia la stessa Lega Pro, con Ghirelli che parla di "un segnale di attenzione indiscutibile nei confronti del mondo del calcio". Il presidenta dei club di serie C aveva chiesto un aggiornamento ogni dieci giornate del numero di steward sulla base delle presenze, con un riferimento di un addetto ogni 250 spettatori "Ringrazio il ministro Lamorgese e il prefetto Lamberto Giannini - aggiunge Ghirelli - per la sensibilità e l'ascolto che ci hanno dedicato. Ha lavorato su questo, altresì, con impegno la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Questa disposizione alleggerisce in maniera considerevole i costi in capo alle società sportive continuando chiaramente a garantire la piena sicurezza degli impianti. Restano aperti molti altri temi su cui continuiamo a lavorare, che vanno nella direzione di sostenere le società sportive. Il provvedimento fiscale e la legge di bilancio - conclude il presidente della Lega Pro - sono due vettori importanti, la sottosegretaria Vezzali si è impegnata in prima persona perché vengano adottate delle misure a beneficio di chi è stato messo in maggior difficoltà dalla pandemia". (ANSA).