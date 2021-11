Fifa: premi 'The Best', in lizza Mancini, Conte e Jorginho

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Ci sono Roberto Mancini e Antonio Conte fra gli allenatori e Jorginho fra i giocatori nella lista dei finalisti per i premi 'Best Fifa Football 2021' i cui nomi sono stati resi noti oggi dall'ente mondiale del calcio.

Gianluigi Donnarumma è invece fra i cinque selezionati (con Alisson, Neuer, Mendy e Schmeichel) per il premio di miglior portiere.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia online che si terrà il 17 gennaio 2022. Due gruppi di esperti - uno per il calcio femminile e uno per il calcio maschile- hanno scelto i candidati in ciascuna delle categorie.

Per il premio di miglior calciatore dell'anno, oltre a Jorginho, sono stati selezionati Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Neymar, Erling Haaland, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé e Mohamed Salah.

A contendere il riconoscimento di miglior tecnico a Conte e Mancini saranno invece Hansi Flick (Nazionale tedesca), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Sebastián Scaloni (Nazionale Argentina), Diego Simeone (Atletico Madrid) e Thomas Tuchel (Chelsea) Il periodo delle votazioni per i tifosi, fa sapere la Fifa, è già cominciato sul sito della federcalcio mondiale e"si chiuderà alle 23:59 CET del 10 dicembre". All'inizio di gennaio, la Fifa annuncerà i tre finalisti in ciascuna delle sette categorie.

A questo proposito bisogna notare che nessuna rappresentante del calcio femminile italiano è presente fra le finaliste per i premi di miglior giocatrice, migliore allenatrice e migliore portiere donna. (ANSA).