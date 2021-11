Champions: De Ligt,col Chelsea dobbiamo sfruttare ripartenze

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - "Vogliamo arrivare primi nel girone, è importante per noi: sarà bellissimo giocare a Stamford Bridge contro il Chelsea, servirà compattezza e possiamo sfruttare le ripartenze con giocatori di gamba come Chiesa e Morata": così Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, in vista della trasferta di Champions League. "Non è il momento di pensare al rinnovo - aggiunge sul suo futuro in bianconero -, ma dobbiamo tutti rimanere concentrati sul campo e sulle partite da vincere". (ANSA).