Calcio: Torino-Udinese 2-1 nell'ultimo posticipo

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Il Torino ha battuto Udinese 2-1 nell'ultimo posticipo della 13/a giornata del campionato di serie A. Primo tempo di marca granata, con i padroni di casa premiati dal gol di Brekalo già all'8', su assist di Belotti. Il Torino continua ad attaccare anche nella ripresa ed al 3' raddoppia con Bremer sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sotto di due reti l'Udinese gioca la fase migliore della sua partita e con una bella punizione del subentrato Forestieri spaventa la squadra di Juric. Nonostante il finale in avanti, però, i friulani non trovano la rete del pari. Il Torino sale in undicesima posizione con 17 punti, Udinese ferma tre punti sotto. (ANSA).