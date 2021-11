Calcio: Premio Golden Boy 2021 Tuttosport va a Pedri

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - È Pedri il vincitore del premio Golden Boy 2021 di Tuttosport. Il centrocampista del Barcellona è il 19° 'Absolute Best' e succede a Erling Haaland nell'albo d'oro del trofeo internazionale che premia il miglior talento Under 21 messosi maggiormente in luce nel corso dell'anno solare. Ad annunciarlo è stato il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, presso la sede della Figc alla presenza del numero uno federale Gabriele Gravina.

