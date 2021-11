Calcio: Juventus; Dybala in gruppo, esami per Danilo

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Paulo Dybala è tornato in gruppo.

Come annunciato ieri dallo stesso giocatore, l'argentino si sta allenando con i compagni per provare a recuperare in vista della trasferta Champions della Juventus di domani, a Londra, contro il Chelsea.

Per Danilo, invece, mattinata di esami al J Medical: il brasiliano, uscito per infortunio durante la sfida di sabato contro la Lazio, attende gli esiti per capire l'entità dello stop. (ANSA).