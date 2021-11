Allegri: 'La Juve troverà i gol, non pensiamo più a Ronaldo, è un accentratore'

"E' inutile pensare al passato": il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri risponde così ai giornalisti che, alla vigilia della trasferta di Champions contro il Chelsea, gli chiedono se a questa Juventus manchi Cristiano Ronaldo. "Lui è sempre stato capocannoniere ovunque abbia giocato ed è un accentratore - aggiunge a proposito del portoghese -: noi abbiamo tanti che possono segnare. Ne stiamo facendo meno delle nostre potenzialità, ma i gol arriveranno".

"Domani ci giochiamo il primo posto contro una squadra che è in testa alla Premier e ha vinto la Champions: serve una gara tecnicamente valida, con lucidità e personalità, perché per noi è un test importante", ha detto Allegri.

Il tecnico della Juventus annuncia in conferenza stampa il recupero dell'argentino Dybala: "Sta bene, si è allenato con la squadra ed è convocato per Londra". "Ma non so quanti minuti abbia nelle gambe - spiega l'allenatore - perché era da diversi giorni che non lavorava con i compagni". Poi, un punto sugli indisponibili: "Chiellini rientra mercoledì, De Sciglio sarà a disposizione o per l'Atalanta o subito dopo, Bernardeschi è quello un po' più indietro e Danilo starà fuori due mesi" aggiunge Allegri.