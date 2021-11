Ligue: il Psg vince ancora, primo gol per Messi

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Lionel Messi ha segnato il suo primo gol nel campionato francese nel 3-1 con cui il Paris Saint Germain ha battuto non senza fatica il Nantes. Al Parco dei Principi, Mbappe ha portato in vantaggio i parigini rimasti però in dieci per l'espulsione del portiere Keylor Navas e costretti a ricominciare dopo la rete di Kolo Muani nella ripresa.

Un'autorete di Appiah a 10' dalla fine ha spianato la strada e la rete di Messi ha messo al sicuro il risultato per il Psg, che dopo 14 gare ha 12 punti di vantaggio sulla seconda, il Rennes, che ha battuto 2-0 il Montpellier.

"Sono felice di questo primo gol, lo volevo davvero - ha detto l'argentino -. Ho avuto diverse occasioni, in questa partita e nelle partite precedenti, ma finalmente ci sono riuscito in un match che era complicato" (ANSA).