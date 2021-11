Allegri: "In campionato la Juve è indietro, servono i fatti"

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - "Siamo indietro, ma le chiacchiere non servono: servono i fatti, dobbiamo solo pensare a fare per cercare di migliorare in fase offensiva e difensiva, oltre che nella classifica". Questa l'analisi di Massimiliano Allegri sul momento della Juventus, in ritardo di 14 punti rispetto alla vetta. "Martedì a Londra (contro il Chelsea, ndr) sarà bellissimo e ci giocheremo il primo posto, ma la qualificazione in Champions ormai è accantonata", aggiunge il tecnico, con la sua squadra che è già certa della qualificazione agli ottavi di finale. (ANSA).