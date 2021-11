Roma: El Shaarawy, il progetto Friedkin è ambizioso

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "C'è grande fiducia. Anche negli scontri diretti persi, abbiamo dimostrato qualcosa di buono.

Siamo stati anche penalizzati dagli episodi, è vero, ma siamo i primi a essere consapevoli che potevamo fare di più". Parola di Stephan El Shaarawy che, ai canali del club, ha parlato dell'avvio di stagione della Roma.

"Siamo dentro un processo di crescita che coinvolge tutti, c'è un programma ambizioso da parte della società e c'è grande voglia di riscatto. Ogni giorno sentiamo le ambizioni della proprietà" ha continuato l'attaccante giallorosso. Testa dunque a domenica: "Il Genoa può essere una buona opportunità per rialzarci e fare un filotto di partite positive". Con Mourinho il feeling è nato subito: "Mi sta dando tanto. Con lui ho avuto una grande sintonia da subito e anche con il suo staff". L'amore per la Roma, invece, non è mai andato via. "Quando sono andato in Cina l'ho capito subito: qui avevo trovato una famiglia". Ora l'obiettivo per El Shaarawy è chiaro: ritrovare la Nazionale.

"Ci saranno anche i playoff e per me essere lì a marzo sarebbe una bella soddisfazione". (ANSA).