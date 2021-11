Mertens, spero lasciare Napoli il più tardi possibile

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - ''Com'è Napoli? Non ho bisogno di parlare, tutti lo sanno, quando mi sveglio e vedo il mare, il mio problema è... come faccio a tornare in Belgio io? Quando ci tornerò? Spero il più tardi possibile...''. Un Dries Mertens sempre più innamorato di Napoli e del Napoli è intervenuto oggi al Circolo del Tennis alla presentazione del libro 'Napoli-I grandi calciatori raccontati da Valter De Maggio'' e si è soffermato sul suo rapporto con la città, ma anche sulle sue prestazioni sul campo.

''Il mio gol preferito? I gol - ha spiegato - sono tutti belli ed importanti''. Mertens ha anche rivelato di non aver ancora scelto, assieme alla moglie Kat il nome del figlio che nascerà presto.

''Sognare lo scudetto? Si deve sempre sognare - ha aggiunto - stiamo facendo bene, abbiamo comprato qualche giocatore che ha alzato il livello, in qualche partita serve anche fortuna e speriamo di poter festeggiare''.

Il calciatore belga ha riservato infine un pensiero a Diego Maradona, del quale fra pochi giorni ricorre il primo anniversario della scomparsa. ''Maradona - ha detto - sarà sempre vivo nello spogliatoio, nella città di Napoli e in tutto il mondo. Noi parliamo spesso di Diego, leggere e imparare di una persona che ha fatto vincere Napoli. Maradona è sempre vivo''. (ANSA).