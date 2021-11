Valeri arbitrerà Inter-Napoli, Di Bello per Lazio-Juventus

Marco Di Bello della sezione di Brindisi arbitrerà la supersfida dell'Olimpico di Roma, fra Lazio e Juventus, valida per la 13/a d'andata del campionato di calcio di Serie A e in programma sabato con inizio alle ore 18. Il big-match Inter-Napoli, in programma domenica sempre alle 18, è stato affidato a Paolo Valeri di Roma 2; Marco Guida della sezione di Torre Annunziata è stato designato per Fiorentina-Milan di sabato alle 20,45. Infine, Genoa-Roma di domenica alle 20,45 è stata affidata a Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.