Sinisa Mihajlovic è cittadino onorario di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - "Il destino ha voluto che la malattia si manifestasse qui a Bologna, dove ci sono i migliori centri di ricerca nel campo oncologico". Sono le parole di Sinisa Mihajlovic, che ha ricevuto questa sera la cittadinanza onoraria di Bologna nella sala del consiglio comunale.

L'allenatore dei rossoblu ha ringraziato la città per il sostegno dimostrato da quando, nel 2019, confessò di avere una leucemia, dalla quale è poi guarito con un trapianto di midollo osseo. Lo hanno avuto in cura i medici dell'Istituto di ematologia Seragnoli dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna.

"Anche Bologna è stata fortunata quando mi hanno chiesto di salvare la squadra dalla retrocessione, alla fine siamo arrivati addirittura decimi", ha proseguito Mihajlovic. "Non abbiate vergogna se vi trovate a gestire un momento poco bello e non piacevole - si è commosso il tecnico - Anche quel momento farà parte della vostra vita, che non si vive non in assenza di problemi, ma nonostante i problemi".

Mihajlovic ha dedicato il riconoscimento alla sua famiglia, alla squadra e alla società, al personale sanitario e a tutti i cittadini di Bologna. La cittadinanza gli è stata consegnata dal sindaco Matteo Lepore e un saluto è stato fatto dal presidente di Regione Stefano Bonaccini. In sala consiliare anche un tifoso e amico speciale di Sinisa, il cantautore Gianni Morandi.

