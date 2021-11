Fiorentina: allarme difesa, si ferma anche Nastasic

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - Fiorentina in piena emergenza difensiva per la sfida di sabato al Franchi contro il Milan capolista. Gli esami effettuati a Firenze hanno evidenziato per Matija Nastasic una lesione di primo/secondo grado del polpaccio sinistro. Il centrale serbo si era infortunato in nazionale e i controlli al rientro hanno accertato la gravità del problema, con uno stop che si annuncia lungo. L'indisponibilità del serbo va a sommarsi a quella di Milenkovic e Martinez Quarta, squalificati, e del portiere Dragowski, mentre anche il primavera Lucchesi, aggregato alla prima squadra, ha dovuto fermarsi per un fastidio fisico.

Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha quindi gli uomini contati per la partita con il Milan, già difficile per la forza di una squadra ancora imbattuta, e alla luce delle assenze ancora più impegnativa. Inoltre alcuni giocatori, come Torreira - il suo agente oggi ha incontrato i dirigenti viola per fare un primo bilancio in attesa di valutare la possibilità di esercitare il riscatto da parte della società - rientreranno solo nelle prossime ore dopo gli impegni con le rispettive rappresentative. Non il modo migliore per Italiano per preparare una gara così difficile e per cercare di ripartire dopo la sconfitta di misura subita in trasferta con la Juventus prima della sosta. (ANSA).