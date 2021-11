Mondiali: c'è Argentina-Brasile, forfait di Neymar

Non ci sarà Neymar nel Brasile che domani a San Juan affronta l'Argentina nel big match della 14/a giornata delle qualificazioni mondiali del Sudamerica. Il n.10 ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra nel corso dell'allenamento di oggi, e il ct Tite, dopo un consulto con lo staff medico, ha deciso di fare a meno di O Ney, visto che, tra l'altro, il Brasile è già qualificato per Qatar 2022. Neymar farà rientro a Parigi mercoledì, mentre al suo posto domani dovrebbe giocare Philippe Coutinho, ma non è da escludere che Tite scelga una soluzione più offensiva schierando Vinicius Junior. Per il resto, la Seleçao dovrebbe giocare con Alisson, Danilo, Éder Militao, Marquinhos, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Paquetá, Raphinha, Matheus Cunha, Coutinho (Vinicius Junior).

"Un Argentina-Brasile è sempre fantastico, per la qualità tecnica individuale dei giocatori di entrambe le squadre - le parole di Tite alla vigilia della 'Classica' del Sudamerica -. È una partita di Coppa del Mondo e ha una storia di grandi sfide.

Si giocherà a San Juan? Questi aspetti sono secondari rispetto al fascino della partita, e poi il Brasile è pronto a giocare ovunque, purché il terreno sia buono".

Il ct argentino Lionel Scaloni ha invece confermato che Messi giocherà, in un tridente offensivo con Di Maria e Lautaro Martinez. In campo anche Paredes e l'ex udinese De Paul nel reparto di mezzo Intanto la notte scorsa a San Juan ci sono stati incidenti provocati dalla ressa di gente che si era accampata fin dalla serata di ieri in previsione dell'apertura dei botteghini per la vendita, anticipata alle 23,45 di ieri (ora locale) rispetto alle 8 di questa mattina. Inutile dire che ci sarà il sold out, con 25mila spettatori e nessuna limitazione, o distanziamento, nonostante il Covid.