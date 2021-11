Azzurri: Zaniolo e Pellegrini tornano a casa

Roberto Mancini ha convocato il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi per sfida di venerdì contro la Svizzera valida per le qualificazioni mondiali. Cataldi, 27 anni, sostituirà il romanista Lorenzo Pellegrini, che lascia Coverciano per infortunio. Cataldi e' alla prima convocazione per una partita ufficiale, dopo aver partecipato a uno stage azzurro. Per sostituire l'infortunato Zaniolo, alle prese con un problema al polpaccio, Roberto Mancini ha chiamato il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, campione d'Europa a luglio con la maglia azzurra.