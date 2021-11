Barcellona: Xavi accolto da star, in 10mila al Camp Nou

Quasi 10 mila tifosi al Camp Nou hanno accolto Xavi Hernandez durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Barcellona. Il leggendario ex centrocampista è uscito al canto di "Xavi, Xavi", prima di firmare in campo il suo contratto, insieme alla sua famiglia e al presidente del Barca, Joan Laporta. "Non voglio essere troppo emotivo, quindi dirò solo una cosa: siamo il miglior club del mondo", ha ribadito l'ex tecnico dell'Al Sadd davanti a 9.422 tifosi. "Lavoreremo secondo i più alti standard per avere successo. Non possiamo accettare sconfitte o pareggi, dobbiamo vincere ogni partita". Laporta ha sottolineato: "Oggi è una giornata storica per il Barca".

Xavi è il primo allenatore del Barca ad essere presentato in campo davanti ai tifosi, all'interno dello stadio da 99.000 posti, modalità di solito riservata solo ai più grandi acquisti del club. Il ritorno del 41enne come allenatore, sei anni dopo aver lasciato il Barcellona per giocare e poi allenare in Qatar, ha generato grande entusiasmo e ha suscitato speranze che il club, nono nella Liga e alle prese con debiti per oltre un miliardo di euro, possa tornare nell'élite dei migliori società europee.