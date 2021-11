Azzurri: torna Belotti, prima convocazione Pobega

Il ct azzurro, Roberto Mancini, ha convocato 28 giocatori per le gare con Svizzera e Irlanda del Nord, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista del Torino Tommaso Pobega, mentre torna a distanza di un anno dall'ultima convocazione Sandro Tonali. In porta si rivede Cragno del Cagliari, tra i difensori nella lista c'è il romanista Gianluca Mancini mentre in attacco c'è il granata Belotti ma non lo juventino Kean.

Gli azzurri si ritroveranno domenica sera a Coverciano per cominciare lunedì la preparazione in vista della decisiva sfida di venerdì prossimo all'Olimpico contro la Svizzera. Infine, lunedì 15 novembre la trasferta a Belfast per l'ultima partita delle qualificazioni.