Al Sadd: 'C'è accordo con Barcellona per liberare Xavi'

Xavi Hernandez può ora diventare il tecnico del Barcellona. Il club qatariota Al Sadd, allenato dallo spagnolo, annuncia in un tweet di aver "acconsentito al trasferimento di Xavi al Barcellona dopo il pagamento della clausola rescissoria prevista dal contratto. Abbiamo concordato una collaborazione con il Barcellona in futuro. Xavi è una parte importante della storia dell'Al-Sadd e gli auguriamo successo".

Dopo l'esonero di Ronald Koeman, la panchina dei blaugrana è attualmente occupata da Sergi, allenatore ad interim.

"Xavi - si legge in un altro tweet - ci ha informato pochi giorni fa del suo desiderio di andare al Barcellona in questo momento particolare, a causa della fase critica che sta attraversando il club della sua città natale. Lo capiamo e abbiamo deciso di non ostacolarlo"